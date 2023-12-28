Погодные аномалии и циклоны: какой будет зима 2024 года

Жителей многих российских регионов ждут настоящие сюпризы.

Зима 2024 года принесет россиянам немало погодных сюрпризов, которые можно назвать аномальными. Об этом изданию URA.RU рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По словам специалиста, текущей зимой стоит ждать резкие перепады температуры и обильные снегопады.

«Для нынешней зимы характерны резкие колебания температур и силой осадков. Такие мощные снегопады относят к разряду рекордных», — сказал Александр Шувалов.

Погодные аномалии коснутся почти всех регионов России. Например, скоро в Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск придет циклон, который принесет с собой до 25 сантиметров снега, а после ударят морозы.

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