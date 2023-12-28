Погодные аномалии и циклоны: какой будет зима 2024 года

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 45 0

Метеоролог Шувалов: для зимы 2024 года характерны резкие колебания температур

Погодные аномалии и циклоны: какой будет зима 2024 года

Фото: Фаттахов Наиль / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Жителей многих российских регионов ждут настоящие сюпризы.

Зима 2024 года принесет россиянам немало погодных сюрпризов, которые можно назвать аномальными. Об этом изданию URA.RU рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По словам специалиста, текущей зимой стоит ждать резкие перепады температуры и обильные снегопады.

«Для нынешней зимы характерны резкие колебания температур и силой осадков. Такие мощные снегопады относят к разряду рекордных», — сказал Александр Шувалов.

Погодные аномалии коснутся почти всех регионов России. Например, скоро в Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск придет циклон, который принесет с собой до 25 сантиметров снега, а после ударят морозы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как самостоятельно предсказать магнитную бурю.

Тема:
Погода
26 дек
Капризная погода: сильная метель накрывает Урал
25 дек
Рождество с подвохом: десятки тысяч жителей Европы застряли на вокзалах
24 дек
Атмосферное давление в Москве опустилось до экстремальных значений
24 дек
Мощнейший шторм в Сочи, есть жертвы — главное
23 дек
«Откроет неделю морозов»: москвичам рассказали о погоде в эти выходные
22 дек
«Это происходит не в первый раз»: в Петербурге затопило квартиру Андрея Урганта
20 дек
Старинный метод: как самостоятельно предсказать магнитную бурю
20 дек
На круги своя: когда в Москву и Петербург вернется зима
20 дек
Зима не спишет: прокуратура обратила внимание на уборку снега в Петербурге
19 дек
На мокром месте: Петербург «тонет» в растаявшем снегу
-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
Депутат Владимир Егоров найден мертвым в Тобольске
11:00
«Переодевали в форму»: как Ромка из «Счастливы вместе» прятался от фанаток
10:53
«Роскосмос» и НАСА продлили программу перекрестных полетов на МКС
10:41
Проезд в общественном транспорте Москвы сделают бесплатным в новогоднюю ночь
10:20
Засомневались: в Европе не верят в законность желания США конфисковать активы РФ
10:16
Погодные аномалии и циклоны: какой будет зима 2024 года

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса