Старинный метод: как самостоятельно предсказать магнитную бурю

Сотрудник ИЗМИРАН Абунин: спрогнозировать магнитную бурю можно самостоятельно
Фото: www.globallookpress.com / SDO
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Оказывается, что и земная погода зависит от космической. Учимся готовиться к любым аномалиям.
Существует старинный метод, который позволяет самостоятельно предсказывать начало магнитных бурь. О нем KP.RU поведал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин. По словам, эксперта, к этому методу прибегают даже его коллеги, а среди них много практикующих предсказателей космической погоды.
«Заметьте момент бури. Отложите от него 27 дней. Скорее всего, через 27 дней снова будет буря», — рассказал он.
Абунин пояснил, что период вращения Солнца занимает как раз 27 дней. Светило, сделав круг, снова покажет Земле свою активную сторону в указанный срок. Однако, бывают и исключения, связанные с образованием или исчезновением коронарных дыр — они бывают в разных зонах, поэтому метод и не универсальный.
Собеседник также поделился занимательной историей из детства. По его словам, раньше среди его сверстников было популярным рисовать 27-дневные календари. Для этого надо начертить несколько строчек по 27 квадратов.
«И так много раз. Затем вписываете в первую клетку сегодняшнюю дату, и дальше подряд. Отметили, что на дворе резкая погодная аномалия, ставьте условный знак. Через несколько месяцев вы обратите внимание, что все аномалии выстроились в вертикальные столбики», — уверяет он.
Эксперт отметил, что все аномалии посещают землю приблизительно с тем же интервалом в 27 дней. Поэтому метод подходит не только для предсказания космической погоды, но и обычной.
Ранее 5-tv.ru писал, что магнитная буря может накрыть Землю в новогоднюю ночь.
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