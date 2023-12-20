Старинный метод: как самостоятельно предсказать магнитную бурю

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Сотрудник ИЗМИРАН Абунин: спрогнозировать магнитную бурю можно самостоятельно

Старинный метод: как самостоятельно предсказать магнитную бурю

Фото: www.globallookpress.com / SDO

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Тема:
Погода

Оказывается, что и земная погода зависит от космической. Учимся готовиться к любым аномалиям.

Существует старинный метод, который позволяет самостоятельно предсказывать начало магнитных бурь. О нем KP.RU поведал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин. По словам, эксперта, к этому методу прибегают даже его коллеги, а среди них много практикующих предсказателей космической погоды.

«Заметьте момент бури. Отложите от него 27 дней. Скорее всего, через 27 дней снова будет буря», — рассказал он.

Абунин пояснил, что период вращения Солнца занимает как раз 27 дней. Светило, сделав круг, снова покажет Земле свою активную сторону в указанный срок. Однако, бывают и исключения, связанные с образованием или исчезновением коронарных дыр — они бывают в разных зонах, поэтому метод и не универсальный.

Собеседник также поделился занимательной историей из детства. По его словам, раньше среди его сверстников было популярным рисовать 27-дневные календари. Для этого надо начертить несколько строчек по 27 квадратов.

«И так много раз. Затем вписываете в первую клетку сегодняшнюю дату, и дальше подряд. Отметили, что на дворе резкая погодная аномалия, ставьте условный знак. Через несколько месяцев вы обратите внимание, что все аномалии выстроились в вертикальные столбики», — уверяет он.

Эксперт отметил, что все аномалии посещают землю приблизительно с тем же интервалом в 27 дней. Поэтому метод подходит не только для предсказания космической погоды, но и обычной.

Ранее 5-tv.ru писал, что магнитная буря может накрыть Землю в новогоднюю ночь.

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