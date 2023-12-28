«Роскосмос» и НАСА продлили программу перекрестных полетов на МКС

|
Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Программа перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года

«Роскосмос» и НАСА продлили программу перекрестных полетов на МКС

Фото: www.globallookpress.com / roscosmos

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какие цели предусматривает данное решение?

«Роскосмос» и НАСА на несколько лет продлили программу перекрестных полетов на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба российской государственной корпорации.

«В 2023 году… с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

Решение принято в целях поддержания надежности функционирования МКС, а также гарантированного присутствия минимум одного представителя «Роскосмоса» на российском сегменте и минимум одного представителя НАСА — на американском.

Два пополнения к договоренности корпораций были подписаны в июле и декабре 2023 года. В них говорится о полетах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях РФ и США.

Кроме того, в апреле 2023 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил об одобрении Москвой продления участия в проекте Международной космической станции до конца 2028 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» продлил набор в космонавты до марта 2024 года. Открытый набор в отряд космонавтов стартовал 10 июля. Он стал четвертым. В «Роскосмосе» отмечали, что приняты могут быть четыре-шесть человек. Набор продлевался уже не один раз. Сначала до 30 ноября, а после — до 20 декабря.

-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
Депутат Владимир Егоров найден мертвым в Тобольске
11:00
«Переодевали в форму»: как Ромка из «Счастливы вместе» прятался от фанаток
10:53
«Роскосмос» и НАСА продлили программу перекрестных полетов на МКС
10:41
Проезд в общественном транспорте Москвы сделают бесплатным в новогоднюю ночь
10:20
Засомневались: в Европе не верят в законность желания США конфисковать активы РФ
10:16
Погодные аномалии и циклоны: какой будет зима 2024 года

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса