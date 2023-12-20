Космический шанс: набор в команду «Роскосмоса» продлен до весны

По итогам российский отряд пополнят от четырех до шести космонавтов.

Открытый набор в космонавты «Роскосмоса» был продлен. Об этом сообщил российский космонавт Олег Кононенко в беседе с Дедом Морозом, который посетил Центр управления полетами.

Волшебник поинтересовался, сможет ли он попасть в космос и стать настоящим космонавтом. Командир российского отряда отметил, что сейчас самое время подать документы — возможно и мечта Деда Мороза будет исполнена.

«У нас, Дедушка Мороз, как раз сейчас идет открытый конкурс госкорпорации „Роскосмос“, он продлен по март-месяц», — приводит слова Кононенко агентство ТАСС.

Таким образом, все желающие принять участие в наборе в российский отряд космонавтов смогут оставить свою заявку до марта 2024 года.

Открытый набор в отряд космонавтов стартовал 10 июля. Он стал четвертым. В «Роскосмосе» отмечали, что приняты могут быть четыре-шесть человек. Набор продлевался уже не один раз. Сначала до 30 ноября, а после — до 20 декабря.

В конкурсе может принять участие любой россиянин, возраст которого меньше 35 лет. Он также должен пройти отбор по всем предъявленным требованиям, в том числе по здоровью.

Ранее 5-tv.ru писал, что корабль «Прогресс» причалил к МКС с подарками для космонавтов к Новому году.