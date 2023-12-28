«Процесс размножения микробов»: как правильно хранить новогодние салаты

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Рита Миронова
Рита Миронова 31 0

Специалист Роспотребнадзора: салат обязательно нужно убирать в холодильник

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; Telegram / Ваш Роспотребнадзор / rospotrebnadzor_ru; 5-tv.ru

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Блюдо можно сделать диетическим и менее вредным. Как именно?

Почти на каждом новогоднем столе есть салат. Но это одно из тех блюд, которое быстро портится. Но специалист Роспотребнадзора Ольга Литвинова рассказала в Telegram-канале ведомства, как дольше сохранить салат.

«Любой салат — это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно патогенных микроорганизмов», — напомнила эксперт.

А салат, который неправильно хранился может стать причиной тяжелого пищевого отравления. В этом блюде обычно смешивают разные продукты. Поэтому у каждого салата свой срок годности.

«К тому же салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процесс размножения микробов. Поэтому салаты относятся к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2 — +6 градусов», — сказала специалист.

Она подчеркнула, что салат нужно убирать в холодильник, а не оставлять на всю ночь на новогоднем столе.

Также, чтобы снизить калорийность блюда следует использовать сок лимона и йогурт. Но даже диететическое блюдо при злоупотреблении может привести к набору веса. Поэтому не стоит готовить салат в большом количестве. Одной-двух столовых ложек будет достаточно для человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать похмелья после бурного Нового года.

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«Процесс размножения микробов»: как правильно хранить новогодние салаты

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