«Даже пошли на это»: как власти рассчитались с обманутыми дольщиками

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Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

Хуснуллин рассказал о кредитах, чтобы рассчитаться с обманутыми дольщиками

«Даже пошли на это»: как власти рассчитались с обманутыми дольщиками

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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В течение нескольких месяцев граждане получат выплаты.

Федеральные обязательства перед обманутыми участниками долевого строительства закрыты. Было решено взять кредиты, чтобы рассчитаться с ними, заявил вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Марат Хуснуллин в ходе совещания с регионами.

«До конца года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства. Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками», — сказал он.

Вице-премьер также попросил выполнить обязательства, стоящие за региональными командами. Он призвал закрыть тему дольщиков, как уже это сделали с федеральными обязательствами. Решения о том, кому предоставить жилье, а кому — выплатить компенсации, уже приняты. Обманутые дольщики получат деньги в течение нескольких месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту РФ Владимиру Путину направили обращение обманутые дольщики из Ленобласти по поводу квартир в Петербурге. Застройщик бросил проект, прихватив с собой миллионы рублей. Несостоявшиеся новоселы попросили помощи. Многочисленные обращения в профильные ведомства, прокуратуру не помогли. Сотни семей, вложивших все свои сбережения в новостройку, пять лет ютятся по съемным квартирам и ждут своего жилья.

После «Итогов года» с Путиным «Народный фронт» занялся проблемой обманутых дольщиков.

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