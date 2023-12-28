В Петербурге девять преступников лишили гражданства РФ по новому закону

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

В региональном главке МВД рассказали, что большинство из них были осуждены за незаконный оборот наркотиков.

В Петербурге девять преступников лишили гражданства РФ по новому закону

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Петербургская полиция впервые провела процедуру лишения российского гражданства осужденных. Паспорта были изъяты у девяти уроженцев стан стран ближнего зарубежья, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что гражданство РФ было приобретено мигрантами около десяти лет назад. После они совершили преступления, в большинстве своем связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Процедура прекращения гражданства девяти иностранцам была проведена в региональных отделах по вопросам миграции после того, как приговоры вступили в законную силу.

Российские паспорта изъяты у них в соответствии с новым, вступившим в октябре в силу законом «О гражданстве РФ», который закрепил список преступлений, после совершения которых полиция имеет право лишить гражданства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве впервые вынесли решение о лишении гражданства РФ за преступление.

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