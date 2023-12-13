В России впервые вынесли решение о лишении гражданства за преступление

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

В октябре в силу вступил соответствующий закон.

В России впервые вынесли решение о лишении гражданства за преступление

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Виталий Безруких

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В Москве полицией впервые было принято решение о прекращение гражданства РФ за преступление. Информация об это следует из сообщения МВД России.

Уточняется, что два приезжих мужчины были лишены недавно полученного российского гражданства за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. У одного из них в ходе обысков изъяли 19 свертков с запрещенным веществом, а у второго — один.

Им было объявлено наказание по соответствующей статье, а также сотрудники полиции приняли решение прекратить их гражданство РФ.

Паспорта были у них изъяты в соответствии с новым законом о гражданстве. Он вступил в силу 26 октября и позволяет лишать гражданства совершивших преступление.

Ранее политолог Армен Гаспарян в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, что меняет новый закон о гражданстве России.

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