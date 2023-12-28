Минобороны раскрыло число контрактников в российской армии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Минобороны: в ВС РФ по контракту служат более 640 тысяч человек

Минобороны раскрыло число контрактников в российской армии

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В качестве потенциальных кандидатов рассматриваются люди в возрасте от 18 до 60 лет.

Более 640 тысяч человек служат в российской армии по контракту. Данные об этом следуют из материала Минобороны РФ «Армия в цифрах — 2023».

«Всего контрактную службу проходят более 640 тысяч человек», — указано в публикации.

В оборонном ведомстве отметили, что в качестве потенциальных кандидатов на прохождение службы по контракту рассматриваются россияне в возрасте от 18 до 60 лет.

В материалах Минобороны также был подсчитан средний возраст подпавших под призыв граждан. Среднестатистический мобилизованный россиянин — это 35-летний мужчина, отслуживший в армии и получивший среднее или среднее профессиональное образование.

Президент РФ Владимир Путин ранее рассказывал, что порядка 1,5 тысячи россиян каждый день подписывают контракт с Минобороны. По его словам, поток желающих не сокращается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации.

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