Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации: «Отлично воюют»

Путин заявил, что второй волны мобилизации в России не будет
Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru
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Президент также рассказал, сколько мобилизованных участников СВО получили звание Героев России.
Второй волны мобилизации в России не ожидается. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в рамках подведения итогов 2023 года.
«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — поделился он с населением.
Президент также рассказал, что участники спецоперации на Украине, отправленные на фронт в рамках частичной мобилизации, отлично справляются с боевыми задачами. Уже 14 из них стали Героями России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал количество танков и бронемашин ВСУ, уничтоженных на Украине.
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