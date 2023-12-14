Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации: «Отлично воюют»

Президент также рассказал, сколько мобилизованных участников СВО получили звание Героев России.

Второй волны мобилизации в России не ожидается. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в рамках подведения итогов 2023 года.

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — поделился он с населением.

Президент также рассказал, что участники спецоперации на Украине, отправленные на фронт в рамках частичной мобилизации, отлично справляются с боевыми задачами. Уже 14 из них стали Героями России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал количество танков и бронемашин ВСУ, уничтоженных на Украине.