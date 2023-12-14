Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации: «Отлично воюют»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57 0

Путин заявил, что второй волны мобилизации в России не будет

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Президент также рассказал, сколько мобилизованных участников СВО получили звание Героев России.

Второй волны мобилизации в России не ожидается. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в рамках подведения итогов 2023 года.

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — поделился он с населением.

Президент также рассказал, что участники спецоперации на Украине, отправленные на фронт в рамках частичной мобилизации, отлично справляются с боевыми задачами. Уже 14 из них стали Героями России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал количество танков и бронемашин ВСУ, уничтоженных на Украине.

Тема:
Спецоперация
14 дек
Путин высмеял поездки Зеленского на Запад: «Показывает „успехи“ контрнаступления»
14 дек
«Война между братьями»: Путин заявил о единстве русского и украинского народов
14 дек
Путин: халява для Украины со стороны Запада когда-нибудь закончится
14 дек
Путин рассказал, сколько россиян добровольно защищают Родину в зоне СВО
14 дек
Путин: все, кто защищает Россию с оружием в руках, получат социальные гарантии
14 дек
«Господь бережет»: Охлобыстин признался, что чуть не погиб с семьей в Донбассе
14 дек
Путин назвал потери ВСУ в технике в ходе контрнаступления
14 дек
Путин о спецоперации: «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»
14 дек
Российские бойцы отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении
14 дек
«Чтобы в плен не сдавались, бьют артой»: российский боец спас брата из лап киевского режима
-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

13:08
Путин объяснил, кто испортил отношения между Россией и Украиной
13:06
Путин высмеял поездки Зеленского на Запад: «Показывает „успехи“ контрнаступления»
13:00
«Это не позор»: Шуфутинский объяснил, почему пользуется инвалидным креслом
12:51
«Война между братьями»: Путин заявил о единстве русского и украинского народов
12:50
Путин: халява для Украины со стороны Запада когда-нибудь закончится
12:48
Путин рассказал, сколько россиян добровольно защищают Родину в зоне СВО

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам