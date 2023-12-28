Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе получили до 7 лет колонии

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Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

Они провели незаконную акцию в памятника Маяковскому в Москве.

Фото, видео: Пресс-служба Тверского суда Москвы; 5-tv.ru

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Тверской суд Москвы назначил наказание чтецам оскорбительных стихотворений о ВС России и Донбассе. Так, Егор Штовбе приговорен к 5,5 годам колонии, а Артем Камардин — семи. 5-tv.ru публикует видео из зала суда.

«Суд приговорил Камардина к семи годам, Штовбу к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима», — говорится в решении суда.

При этом гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Штовбе и Камардина к шести и семи годам лишения свободы соответственно.

Чтецы обвиняются в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижении достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия.

Несколько человек устроили незаконную акцию в сентябре 2022 года возле памятника Маяковскому в Москве. Они читали оскорбительные для ополченцев республик Донбасса и ВС России стихотворения. После задержания чтецы извинились за свои слова. Против них было возбуждено уголовное дело об экстремизме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве администратор Telegram-каналов получил 14 лет колонии за госизмену.

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