«Давят на Евросоюз»: законно ли желание США конфисковать активы РФ

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 31 0

Политолог Михайлов: конфискация активов РФ абсолютно незаконна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

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Эта тема чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, ведь реализация этих ценных бумаг станет серьезным ударом по всей ней.

Желание США конфисковать активы абсолютно незаконно, и это понимают сами американцы. В беседе с 5-tv.ru политолог Евгений Михайлов объяснил, что основные активы России заморожены именно в Европе, а американцы сами не торопятся передавать эти активы в пользу Украины.

«Больше всего давят именно на Европейский союз с целью того, чтобы они именно взяли на себя инициативу передачи замороженных активов. Европа не торопится это делать, но, скорее всего, там проценты какие-то используются от наших активов», — отметил эксперт.

По его мнению, европейский Минфин прекрасно понимает, что как только начнется отторжение российских активов со счетов, остальные страны просто перестанут хранить деньги в западных банках и в западных финансовых центрах. Это серьезный контраргумент против того, чтобы Европа не решилась, по крайней мере, пока на то, чтобы отдавать российские активы в пользу Украины.

«Я думаю, что незаконно замораживать чужие деньги, но мы помним, что те, кто установил правила для всего мира, тихо их нарушают, и мы понимаем, что все финансовые структуры сейчас и все ведущие мировые организации находятся под контролем США», — сказал Михайлов.

Он добавил, что рано или поздно те, кто позволил подобному количеству денег быть замороженными за рубежом, понесут достойное наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нобелевский лауреат выступил против конфискации активов РФ.

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