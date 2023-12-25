«Приведет к катаклизму»: нобелевский лауреат выступил против конфискации активов РФ

Экономист предупреждает, что Запад делает неверный шаг.

Конфискация замороженных российских активов неизбежно приведет к катаклизму. Об этом в интервью с изданием La Repubblica сообщил нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер.

Экономист предупреждает, что Запад делает неверный шаг, так как может порушить свою репутацию. А это в свою очередь повлияет на рост дедолларизации на мировой арене, так как многие страны усомнятся в том, что хранить деньги в американской валюте — это безопасный вариант.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Кремле предупредили о последствиях конфискации активов. Россия примет ответные меры. По словам Пескова, тема незаконного изъятия активов России постоянно обсуждается в Европе и США.

Тем не менее она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, ведь реализация этих ценных бумаг станет серьезным ударом по всей ней. Россия в любом случае не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы.