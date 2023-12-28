Курс доллара опустился ниже 90 рублей после решения Центробанка РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Евро также показал снижение.

Курс доллара опустился ниже 90 рублей после решения Центробанка РФ

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Курс доллара по отношению к рублю продолжил опускаться в ходе торгов на Московской бирже после сообщений о планах Центробанка РФ провести валютные операции в 2024 году. Информация об этом следует из данных торговой площадки.

Стоимость доллара опустилась ниже 90 рублей. Отмечается, что к 14:27 по столичному времени курс доллара упал на 1,32 рубля, по расчетам на «завтра» его цена составила 89,95 рубля. До таких значений курс американской валюты опускался ранее 19 декабря.

Курс евро также показал снижение в ходе торгов, опустившись ниже 100 рублей впервые с 21 декабря. По расчетам на «завтра» его стоимость составила 99,96 рубля.

Юань торговался сегодня за 12,65 рубля.

С 9 января ЦБ РФ планирует начать проведение операций на внутреннем валютном рынке. Уточняется, что они связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ожидается, что в первые шесть месяцев 2024 года регулятор будет добавлять к анонсированным Минфином объемам операций дополнительную продажу валюты — на 11,8 миллиарда рублей в сутки.

Ранее 5-tv.ru писал, что цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила 81 доллар за баррель.

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