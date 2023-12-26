Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила 81 доллар за баррель

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Баррель нефти Brent на бирже ICE стоит больше 81 доллара впервые с 1 декабря

Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила 81 доллар за баррель

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По состоянию на 7 декабря Brent стоила 74 доллара.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE в ходе торгов преодолела отметку в 81 доллар за баррель впервые с начала декабря. Информация об это следует из данных торговой площадки.

В 17:14 по московскому времени цена на Brent достигла 81,05 доллара за баррель впервые с 1 декабря. Рост стоимости составил 2,35%. Спустя две минуты цена упала на 0,02 доллара — до 81,02 доллара.

Еще 7 декабря стоимость барреля нефти марки Brent не превышала 74 долларов, а к 20 декабря цена выросла сразу на несколько долларов — до 80.

Ранее, писал 5-tv.ru, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов объяснил, почему курс доллара в 90 рублей приемлем для российских экспортеров и импортеров. По его словам, подобная стоимость доллара к рублю уравновешивает торговлю и рынок.

Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.97
0.03 101.58
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
Для задержанной главы Кургана Ситниковой избрали меру пресечения
19:00
Не только крутой музыкант, но и талантливый актер: пять самых ярких ролей Джареда Лето
18:49
Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила 81 доллар за баррель
18:20
Все из-за Жерара Депардье: Пьера Ришара лишили статуса посла Les Papillons
18:05
«Удивительная женщина»: почему актер Гальченко восхищен Толкалиной
18:01
«Окопались в окрестностях»: Залужный подтвердил отступление ВСУ из Марьинки

Сейчас читают

В Казани хотят создать университет креативных индустрий стран БРИКС
Скрытая опасность в вашем доме, о которой вы, возможно, не знаете
Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2"
«Первые в мире»: Александр Ковтунец вступился за фильм «Вызов»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса