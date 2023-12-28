Все исправимо: какой лайфхак поможет вернуть цвет белой одежде

Это проще, чем может показаться многим.

Зачастую из-за стирки белые вещи приобретают серый оттенок. Издание utro.ru рассказало, как вернуть им былую белизну с помощью очень дешевого средства.

Для того, чтобы восстановить первоначальный цвет одежды, в мерный стакан нужно насыпать каменную соль и пищевую соду. Получившуюся смесь следует положить в барабан стиральной машины и запустить ее.

Секрет этого метода до жути прост: в стиралку чаще всего падает жесткая вода. А она очень плохо растворяет моющие средства в виде порошка.

Получившаяся смесь как раз смягчит воду и усилит эффективность от стирки. Также сода уберет серость и желтизну с одежды и вернет ей белоснежный цвет.

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