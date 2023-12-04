Как избавиться от неприятного запаха обуви: четыре действенных способа

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 60 0

Перекись водорода поможет избавиться от запаха в обуви

Как избавиться от неприятного запаха обуви: четыре действенных способа

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Müller

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Появление запаха пота в любимых ботинках или кроссовках, конечно, доставляет дискомфорт. Но есть проверенные средства по предотвращению такой ситуации.

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой неприятного запаха в обуви, даже дорогостоящей. Но как решить проблему? Издание utro.ru дало несколько дельных советов.

Стирка дома или химчистка

Пожалуй, это самый простой способ. В стиральной машинке с различными моющими средствами можно постирать обувь из мягкой ткани. А вот замшевые или кожаные туфли, ботинки и сапоги можно отнести в химчистку.

Столовый уксус в помощь

Любую тряпку нужно обильно смочить этим средством и протереть ею обувь изнутри. После оставить сушиться в теплое место. Такую процедуру стоит проводить несколько раз в неделю — тогда неприятного запаха удастся избежать.

Медицинский спирт

Избавиться от запаха в обуви может помочь и 96-процентный спирт. Процедура аналогичная вышеописанной — тряпку нужно смочить раствором и протереть все изнутри, после хорошенько просушить обувь.

Перекись водорода

Тоже действенный метод для борьбы с неприятным запахом. Схема точно такая же — протираем и сушим.

Не стоит забывать и про профессиональные средства — специальные дезодоранты в виде спрея.

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