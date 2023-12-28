В Латвии закрыли доступ к сайтам, связанным с «Яндексом»

В Латвии ограничили доступ пользователей ко всем сайтам, которые связаны с компанией «Яндекс». Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша.

«Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом», — указано в материале.

Отмечается также, что латвийские власти намерены ограничить доступ к платформе «Яндекс Музыка», на которой можно послушать подкасты и иной контент, создаваемый лицами, на которых наложены санкции.

«Яндекс» — крупнейшая в РФ IT-компания, транснациональная компания в отрасли информационных технологий, основанная в 1997 году.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России.