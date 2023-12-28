Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Западные страны уже ввели 12 таких пакетов. Однако, как отмечала российская сторона, экономика справляется со всеми ограничениями.

Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Евросоюз (ЕС) разрабатывает новые пакеты антироссийских санкций, которые позволят предотвратить обход предыдущих рестрикций. Об этом рассказал представитель Минэкономики Германии во время брифинга.

«Последуют новые пакеты», — прокомментировал он.

Представить ведомства отметил, что главной целью новых ограничений станет поиск и пресечение возможностей обхода уже введенных в отношении России санкций.

В декабре ЕС утвердил 12-й пакет санкций против РФ. Новые ограничения коснулись экспорта продукции и технологий двойного назначения и импорта изделий из алюминия. Также под запрет подпал прямой или косвенный ввоз, покупка или передача бриллиантов из России, в том числе ювелирных изделий.

Россия в ответ запретила ряду лиц из ЕС въезд в Россию.

Позже появилась информация, что в ЕС намерены и дальше расширять перечень антироссийских санкций. Евродепутаты подтвердили разработку 13 и 14 пакетов.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные западные санкции.

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