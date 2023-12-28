У Telegram произошел массовый сбой на территории России

В мессенджере начались технические неполадки. Когда он заработает снова?
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel
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У мессенджера Telegram произошел сбой на территории России. О проблемах свидетельствуют данные специализированных сервисов. Портал сбой.рф сообщил, что 958 пользователей сообщили о проблема в работе приложения.
Сейчас сообщения в Telegram могут отправляться с большой задержкой. Причем такое происходит и в компьютерной, и в мобильной версии приложения.
Также некоторые пользователи портала Brand Analytics сообщили, что у них мессенджер и вовсе не работает.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе заявили об иностранных кибератаках на важные объекты РФ. В ведомстве отметили, что сотрудники спецслужб других стран сотрудничают с преступными сообществами и частными хакерами для организации кибератак. Целями зачастую становились объекты государственного управления, а также энергетические, промышленные, транспортные и банковские.
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