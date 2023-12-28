У Telegram произошел массовый сбой на территории России

У мессенджера Telegram произошел сбой на территории России. О проблемах свидетельствуют данные специализированных сервисов. Портал сбой.рф сообщил, что 958 пользователей сообщили о проблема в работе приложения.

Сейчас сообщения в Telegram могут отправляться с большой задержкой. Причем такое происходит и в компьютерной, и в мобильной версии приложения.

Также некоторые пользователи портала Brand Analytics сообщили, что у них мессенджер и вовсе не работает.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе заявили об иностранных кибератаках на важные объекты РФ. В ведомстве отметили, что сотрудники спецслужб других стран сотрудничают с преступными сообществами и частными хакерами для организации кибератак. Целями зачастую становились объекты государственного управления, а также энергетические, промышленные, транспортные и банковские.