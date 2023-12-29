Европа закипает? В Белграде демонстранты вышли на новые акции

Местные политики обвиняют в их организации западные спецслужбы.

И похоже, что в ближайшее время на карте Европы может появится новая горячая точка. Едва начали стихать протесты в Белграде, как запахло конфликтом в соседней республике Сербской. Внезапно о себе заявили политики, которых уже казалось давно списали со счетов. Кто разбудил спящих выяснял специальный корреспондент «Известий» в Белграде Станислав Григорьев.

С первого взгляда на протест не похоже, но это он и есть. В Белграде продолжаются манифестации против результатов парламентских выборов и во многих из них участвует молодежь.

На этой картинке показано, как наш выбор был украден. Они просто вбросили бюллетени и изменили результаты голосования. Поэтому я здесь!» — заявила протестующая студентка Мила Паич.

Эта борьба пока не грозит перерасти в масштабные беспорядки. Получив жесткий отпор в первые дни, демонстранты используют только легальные методы воздействия на власть.

«Протестные мероприятия идут в режиме нон-стоп сразу на нескольких площадках. Вот, пока там говорит какой-то оратор, здесь, в толпе, раздают листовки с призывами звонить по телефонам государственных служб (вот, например, телефон кабинета министров) и требовать раскрыть списки избирателей», — рассказал корреспондент.

Но кто знает, что будет дальше. Во-первых, митинги не прекращаются. Во-вторых, ситуация на Балканах раскачивается извне — сербские политики прямо об этом говорят.

Пока в большой Сербии гудят трубы и шагают колонны, в соседней небольшой Республике Сербской, той самой, которая после всех балканских войн входит в состав Боснии и Герцеговины, идет процесс сползания в новый конфликт. Поводом стал закон о собственности, который хотят принять в Сараево.

«Этот закон создан так, чтобы фактически уничтожить суверенитет Республики Сербской. Ее принадлежности, которые она получила согласно Дейтонскому соглашению, которое было потом ратифицировано в Париже», — заявил Стеван Гайич, доктор политических наук и научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде.

По новом закону у Республики Сербской не останется недвижимости. А, значит, и относительный суверенитет тоже закончится. Этим процессом руководит фактический правитель Боснии и Герцеговины, так называемый высокий представитель ООН Кристиан Шмидт, — опытный политический функционер из Германии.

Противостоит ему президент республики Сербской Милорад Додик. Он уже заявил, что в любой момент может объявить о выходе из союза с боснийцами и хорватами. И тут же замаячил призрак новой войны, которая рядовым жителям региона, конечно, не нужна, но похоже, желательна внешним силам.

«Все, что происходит сейчас — то же самое, что и когда начинались войны после распада Югославии. Когда я был военным, я встречался с руководством НАТО. Сейчас там уже новые люди, но методы те же», — отметил Лука Кастратович, генерал-майор армии Республики Сербской.

В Белграде еще живы и ведут вполне активную жизнь генералы армии бывшей Югославии, а затем и сербских формирований. И уж кому-кому, а им-то точно понятны мотивы западного мира, который пытается извне управлять Балканами. Генерал Петер Чкрбич, например, вообще считает, что сегодняшние процессы в Белграде и Сараево тесно увязаны.

«Протесты в Белграде — это американский продукт, они хотят повторить то, что было в девяностые годы. Они хотят насилием изменить власть, у них есть своя цель, и обычный народ, может быть, просто даже и не знает об этом», — рассказал Петер Чкрбич, генерал-подполковник армии Республики Сербской в отставке.

Схожи и технологии раскачки масс, примерно те же методы работы с молодежью… Нет только кровавых провокаций. Пока. А они вполне могут быть, предупреждают военные.

И поэтому сейчас очень важно внимательно следить за ситуацией, как пойдет спор за суверенитет в Боснии и Герцеговине. Не вспыхнет ли параллельно с ним новый протест в Белграде. Там кстати, на днях, на час взяли в осаду телецентр. Хотя стекол не били и камни не кидали — приклеили только бутафорские доллары на двери. Интересный символ, подходящий ко всей балканской эпопее, начиная с 90-х годов.