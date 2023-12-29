Кабмин разрешил выпускать аналоги «Оземпика»

Данное решение правительства позволит обеспечить россиян необходимым лекарством.

Российский Кабинет министров разрешил отечественным производителям «Промомед» и «Герофарм» выпускать аналоги препарата «Оземпик» (для лечения диабета — Прим. ред.) до 31 декабря следующего года без подтверждения согласия западного правообладателя. Об этом следует из распоряжения Правительства РФ.

«Разрешить… «Герофарм» и… «Промомед» использовать изобретения, охраняемые российскими патентами… принадлежащими компании «Ново Нордиск», по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании «Ново Нордиск», — уточняется в официальном документе.

В беседе с агентством РИА Новости генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов сообщил, что это решение Кабмина позволит снабжать россиян важным для жизнедеятельности лекарством. За несколько дней могут выпустить до 300 тысяч упаковок препарата.

«В дальнейшем мы планируем наращивать объемы, чтобы удовлетворить всю потребность в семаглутиде на российском рынке», — подтвердил Родионов.

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