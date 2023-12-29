Германия ждет от ЕС принятия пакета помощи Украине без согласия Венгрии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

В кабмине ФРГ считают, что ЕС сможет оказывать финпомощь Украине и без Венгрии

Германия ждет от ЕС принятия пакета помощи Украине без согласия Венгрии

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Раскол в Евросоюзе продолжается?

Евросоюз в состоянии оказывать денежную поддержку Киева даже без согласия Венгрии. С таким заявлением выступил представитель правительства ФРГ Кристиан Вагнер.

«Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае», — заявил он.

Политик сообщил, что в середине декабря в Европе обсуждали выделение Киеву 50 миллиардов долларов. Из-за позиции Венгрии согласия в вопросе так и не удалось найти. В 2024 году ФРГ планирует активно развивать решение задачи в виде передачи помощи Незалежной.

«Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую ​​поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе», — заключил Вагнер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России.

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