Лучше не рисковать: какие способы не избавят от похмелья

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Нарколог Калюжная: рассол и сырые яйца не помогут избавиться от похмелья

Лучше не рисковать: какие способы не избавят от похмелья

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Если прибегать к этим способам, неприятные симптомы могут лишь усугубить интоксикацию организма.

Рассол и сырые яйца не помогут избавиться от похмелья, а только приведут к отравлению или сальмонеллезу, предупредила психиатр-нарколог Марина Калюжная в беседе с URA.RU. Она развеяла три наиболее популярных мифа борьбы с неприятными симптомами.

«Рассол никак не влияет на повышение уровня электролитов. Также популярная ошибка пить сырые яйца при похмелье. Они не помогут избавиться от тяжелых симптомов, а станут источником сальмонеллеза», — подчеркнула эксперт.

От болезненного состояния, а именно боли во всем теле, диарее, усиленного потоотделения и порой температуры эффективнее всего будет очищающая капельница. Потому что последствия похмелья очень опасны.

«Алкоголь при попадании в желудок расщепляется на этанол и ацетальдегид. Они в свою очередь являются сильнейшими токсинами, отравляющими организм. А попадая в клетки мозга, этанол задерживает выработку вазопрессина. Поэтому почки перенаправляют всю жидкость в мочевой пузырь. Диуретический эффект, потоотделение, рвота, диарея способствуют потере жидкости», — добавила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно хранить новогодние салаты.

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
90.30
-1.41 100.55
-0.80
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 январ...

Последние новости

10:13
В правительстве анонсировали запуск проекта о развитии беспилотного транспорта
10:01
Гормональное обследование: какие анализы следует сдать, если акне портит жизнь
10:00
Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода в Киеве
9:52
Деятельность коллекторов в России начнут контролировать
9:50
Состояние загнанной лошади: психолог раскрыла, почему в декабре грустно и как это изменить
9:32
Как отдушка для авто: российский рынок на Новый год заполонили контрафактные духи

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса