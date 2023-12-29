Лучше не рисковать: какие способы не избавят от похмелья

Нарколог Калюжная: рассол и сырые яйца не помогут избавиться от похмелья
Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs
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Если прибегать к этим способам, неприятные симптомы могут лишь усугубить интоксикацию организма.
Рассол и сырые яйца не помогут избавиться от похмелья, а только приведут к отравлению или сальмонеллезу, предупредила психиатр-нарколог Марина Калюжная в беседе с URA.RU. Она развеяла три наиболее популярных мифа борьбы с неприятными симптомами.
«Рассол никак не влияет на повышение уровня электролитов. Также популярная ошибка пить сырые яйца при похмелье. Они не помогут избавиться от тяжелых симптомов, а станут источником сальмонеллеза», — подчеркнула эксперт.
От болезненного состояния, а именно боли во всем теле, диарее, усиленного потоотделения и порой температуры эффективнее всего будет очищающая капельница. Потому что последствия похмелья очень опасны.
«Алкоголь при попадании в желудок расщепляется на этанол и ацетальдегид. Они в свою очередь являются сильнейшими токсинами, отравляющими организм. А попадая в клетки мозга, этанол задерживает выработку вазопрессина. Поэтому почки перенаправляют всю жидкость в мочевой пузырь. Диуретический эффект, потоотделение, рвота, диарея способствуют потере жидкости», — добавила врач.
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