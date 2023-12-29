Операторы связи не смогут «наживаться» на россиянах на фоне инфляции

Больше тарифы за связь не будут постоянно расти.

Операторам связи не позволят увеличивать тарифы выше уровня инфляции. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в беседе с агентством РИА Новости.

Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы цены были обоснованными, подчеркнул Чернышенко. По его словам, нельзя допустить, чтобы операторы постоянно увеличивали стоимость связи.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — заверил вице-премьер.

Кроме того, согласно новой стратегии развития отрасли до 2035 года, операторы могут поднимать тарифы выше уровня инфляции только в том случае, если будут вкладывать большую часть прибыли в совершенствование российских сетей и новых технологий.

Также Чернышенко отметил, что в течение последних десятилетий операторы не могли нарастить доход до уровня инфляции. В основном они занимались инвестированием в инфраструктуру и созданием необходимого оборудования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда операторы сотовой связи отменят плату за раздачу интернета.