Одни жалобы: когда операторы сотовой связи отменят плату за раздачу интернета

Ранее ФАС обратилась к операторам «большой четверки» на фоне поступающих от абонентов жалоб.

«Мегафон», Tele2 и «Билайн» вернут клиентам бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств, трое из них — „Мегафон“, „Вымпелком“ и Теlе2 — сообщили о готовности его исполнения», — пояснили в пресс-службе.

«Мегафон» вернул бесплатную раздачу интернета для абонентов 23 октября. В Tele2 пообещали отменить плату для новых подключений абонентов с 22 ноября, а для всех действующих изменение вводится с 19 декабря. «Билайн» проводит оценку сроков на техническую реализацию требования.

МТС, к слову, не увидел в своих действиях ущемления интересов абонентов.

ФАС обратилась к операторам «большой четверки» на фоне поступающих от абонентов жалоб. Пользователи указывали на то, что раздача интернета с помощью мобильных устройств стала платной. Минувшим летом антимонопольная служба направила запрос операторам, однако они не сумели предоставить достаточное обоснование введения платы.

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