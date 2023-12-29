Польша заявила о нарушении границы неопознанным объектом со стороны Украины
Дуда собрал срочное заседание из-за неопознанного объекта со стороны Украины
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert
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Были мобилизованы все военные средства и силы.
В воздушное пространство Польши вошел неопознанный объект со стороны Украины. Как сообщила на странице в соцсети X пресс-служба оперативного командования польской армии, за ним пришлось следить средствами противовоздушной обороны.
«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — говорится в сообщении.
Из-за нарушения польской границы оперативный командующий ВС мобилизовал силы и средства, которые находятся в его распоряжении.
Позднее стало известно о том, что президент Польши Анджей Дуда после инцидента собрал срочное заседание с военным руководством.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беженцы привезли в страну венерические болезни.
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