Польша в ужасе: украинские беженцы привезли в страну венерические болезни

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Myśl Polska: украинцы принесли в Польшу нацизм и венерические болезни

Польша в ужасе: украинские беженцы привезли в страну венерические болезни

Фото: www.globallookpress.com / Hesther Ng

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И это еще не самое страшное, что получила «в подарок» европейская страна.

Беженцы из Незалежной притащили в Польшу венерические заболевания и нацистскую идеологию. Об этом сообщили журналист местного издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

«Серьезной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Крайние шовинисты — поклонники Степана Бандеры, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре. Это для нас особенно опасно, потому что украинский национализм отличается явным антипольским и конфронтационным настроем», — пожаловался обозреватель.

Обычные граждане и журналисты бьют тревогу — они справедливо считают, что со всеми проявлениями нацистских наклонностей у граждан Украины нужно бороться, а не терпеть их.

Помимо этого, если обратится к официальной статистике, в 2022 году в стране вдвое увеличилось количество ВИЧ-инфицированных, а в 2023 году вдвое возросло больных сифилисом. По мнению журналиста, это случилось из-за отсутствия нормальной проверки толп людей, пересекающих границу Польши и Украины.

Число украинцев в Европе растет каждый день чуть ли не в геометрической прогрессии, беженцы идут сплошным потоком. Понимая все это, некоторые специалисты по вопросам приема беженцев уже дают практические советы европейцам, как вести себя, если у них в доме завелись украинцы.

Так, директор Академии организационной культуры Даниэль Браун предупреждает бюргеров, пожелавших разместить у себя чужаков, о колоссальной разнице культур между ними. И просит иметь в виду:

«Нет, вы не можете позвонить властям и попросить кого-то „забрать вашу семью назад“. Беженцы — это не щенки, которых вы можете вернуть в приют», — не стесняясь, украинских граждан сравнивают с животными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мужчина из Ирландии запугал украинских беженцев.

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