Резкое падение: назван худший год для доллара со времен пандемии COVID-19

|
Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Bloomberg назвал 2023 год худшим для доллара со времен пандемии COVID-19

Резкое падение: назван худший год для доллара со времен пандемии COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ожидается дальнейшее смягчение политики ФРС и снижение курса американской валюты.

Уходящий 2023 год оказался для доллара худшим с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

В 2023 году индекс доллара резко упал почти на 3%. Произошло это в первую очередь из-за того, что все больше появляется прогнозов о смягчении политики Федеральной резервной системой (ФРС) и замедления темпов роста американской экономики. Если процентная ставка упадет, то это повлияет на привлекательность доллара.

Укрепиться доллар, вероятно, сможет перед выборами президента США. Однако такой кандидат, как Дональд Трамп, может стать причиной политических потрясений и волатильности валюты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара на Мосбирже упал ниже 89 рублей.

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.30
-1.41 100.55
-0.80
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 январ...

Последние новости

14:40
Алкогольно-майонезный бум: как не отравиться за новогодним столом
14:24
В Китае назначили нового министра обороны вместо Ли Шанфу
14:20
Никогда в жизни: худшая фраза после секса, которая приведет к разрыву
14:17
Залужный заявил о взрывах на военных и промышленных объектах Украины
14:06
Резкое падение: назван худший год для доллара со времен пандемии COVID-19
14:05
Успеть все: как правильно составить цели на Новый год

Сейчас читают

«Неудачи почти везде»: как ВСУ сами приближают полный крах в конфликте
Гормональное обследование: какие анализы следует сдать, если акне портит жизнь
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
«Консервативный человек»: какая модель отношений подходит Наталье Подольской

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса