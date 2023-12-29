Двое сербов пытались провезти почти полтонны гашиша в Россию

|
Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

В Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 миллионов рублей

Двое сербов пытались провезти почти полтонны гашиша в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin KokoshkinALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Возбуждены уголовные дела.

В Псковской области таможенники совместно с Управлением ФСБ по региону изъяли почти полтонны гашиша на 800 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Из незаконного оборота изъято 478 килограммов наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей», — приводит РИА Новости сообщение.

Провезти в Россию наркотики пытались двое уроженцев Сербии в двух тягачах, которые прибыли из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, совершенной организованной группой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге девять преступников лишили гражданства РФ по новому закону. В региональном главке МВД рассказали, что большинство из них были осуждены за незаконный оборот наркотиков.

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.30
-1.41 100.55
-0.80
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 январ...

Последние новости

17:50
Беглов вручил подарки детям в Смольном перед Новым годом
17:40
Мама хуже Ипполита: кто виноват в несчастьях главных героев фильма «Ирония судьбы»
17:33
«Уже бессмысленно»: помощь Украине сократилась в 20 раз
17:29
«Это совпадение?» — на Украине заявили о поражении мощнейшего предприятия
17:20
Голый король: лишат ли Киркорова звания народного артиста РФ
17:13
Польша подняла самолеты для перехвата ракеты, залетевшей с Украины

Сейчас читают

Польша подняла самолеты для перехвата ракеты, залетевшей с Украины
Гормональное обследование: какие анализы следует сдать, если акне портит жизнь
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
«Консервативный человек»: какая модель отношений подходит Наталье Подольской

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса