Двое сербов пытались провезти почти полтонны гашиша в Россию

Возбуждены уголовные дела.

В Псковской области таможенники совместно с Управлением ФСБ по региону изъяли почти полтонны гашиша на 800 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Из незаконного оборота изъято 478 килограммов наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей», — приводит РИА Новости сообщение.

Провезти в Россию наркотики пытались двое уроженцев Сербии в двух тягачах, которые прибыли из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, совершенной организованной группой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге девять преступников лишили гражданства РФ по новому закону. В региональном главке МВД рассказали, что большинство из них были осуждены за незаконный оборот наркотиков.