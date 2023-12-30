Активный Новый год: федерация бокса РФ организовала рождественскую елку

На ней можно было побывать на мастер-классах знаменитых спортсменов.

В подмосковном Серпухове вчера прошла рождественская сказка, которую подготовила федерация бокса России. Скучать никому не пришлось. В программе мастер-классы от знаменитых спортсменов, аттракционы, квесты. Есть дом Деда Мороза и избушка Бабы-Яги. И это только малая часть развлечений. О незабываемых и очень активных новогодних каникулах рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Гостей праздника прямо на берегу Оки встречают персонажи сказок и герои советских мультфильмов. Для многих он уже стал доброй семейной традицией.

«В этом году новогодняя елка от федерации бокса сменила локацию и переехала в подмосковный Серпухов, где гостей встречает огромная елка», — отмечает Хайдаров.

Здесь всем предлагают испытать себя в исконно русских конкурсах и забавах. Здесь можно почувствовать себя и настоящем умельцем, и доброй хозяюшкой.

«Очень классно, весело. Рада, что есть такие праздники», — рассказала Ксения Карпенко.

«Эта новогодняя сказка еще и как экскурс в историю. Где можно познакомиться с доспехами средневековых рыцарей и поучаствовать в реконструкции боев», — отмечает корреспондент.

А кому-то интересней обучиться редким ремеслам. Монета, выбитая собственноручно, — лучшее воспоминание о сказочном празднике.

«Конечно, здесь найдутся развлечения не только для детей, но и для взрослых, которые тоже могут покататься в упряжке лошадей», — отмечает Хайдаров.

Дети будто попали в сказку, где можно покататься на северных оленях и белоснежных хаски.

Каждый день на празднике от федерации бокса России — новая эксклюзивная программа с абсолютно разными сюрпризами и звездными гостями. Так, сегодня мастер-класс для детей и их родителей провели известные боксеры Светлана Кулакова и Федор Чудинов.

Их урок бокса привлек повышенное внимание гостей и лишь доказал, что спорт объединяет.

«Наша рождественская сказка — это тот формат, где никто не будет делить друг друга на национальность и цвет кожи. Это праздник, который всех объединяет и делает счастливыми, дает прикоснуться к лучшим спортсменам мира и напрямую пообщаться», — отмечает президент Федерации бокса России Умар Кремлев.

Посетить рождественскую сказку можно совершенно бесплатно на протяжении всех новогодних каникул. Праздники на берегу Оки будут идти до 8 января.