Им все прощают: почему дети поколения альфа не хотят учиться

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В сети подрастающее поколения открыто видят, как их ровесники делают деньги практически из воздуха.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дети поколения альфа не хотят учиться из-за доступности нейросетей

Современные школьники больше не хотят жить и учиться по старым правилам. Те, кто родился после 2010-го года, не понимают — зачем тратить годы на знания, когда под рукой есть нейросети. И благодаря искусственному интеллекту ответы на любые вопросы можно получить за секунды.

Их ровесники, блогеры и тиктокеры, то и дело рассказывают: чтобы заработать большие деньги вовсе не нужно много трудиться и строить карьеру.

В итоге, говорят психологи, у миллионов детей меняется само представление об успехе. К результату больше не нужно идти, он должен быть здесь и сейчас. Важное значение тут играет как раз воспитание.

«Эти дети пытаются повторять и копировать поведение своих названных лидеров. Если ребенок, например, в семье получает абсолютную такую вседозволенность: мы тебя любим, мы тебя все прощаем. В результате ребенок, конечно, не будет хотеть учиться. У него есть жесткое послание, такая индульгенция, что что бы я ни натворил, мне все будет прощено», — сказала психолог Ирина Смолярчук.

Специалисты говорят: бездумно доверяя соцсетям, целое поколение детей теряет навык концентрироваться, ошибаться и думать самостоятельно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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