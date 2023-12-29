В России продлили действие водительских прав, истекающих в ближайшие два года

Эта инициатива коснется тех водителей, которые либо управляют автомобилем для своей трудовой деятельности, либо в личных целях.

Те водительские права, срок действия которых должен был закончиться в 2024–2025 годах, будут автоматически продлены на следующие три года. Об этом сообщило Министерство внутренних дел России на своем официальном сайте.

«Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива реализована в рамках полномочий правительства РФ и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Также в Министерстве сообщили, что эта инициатива коснется тех водителей, которые либо управляют автомобилем для своей трудовой деятельности, либо в личных целях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие машины чаще всего угоняют в России.