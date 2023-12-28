«Появился экономический мотив»: какие машины чаще всего угоняют в России

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 51 0

Автоэксперт Шкуматов: ВАЗ, Kia и Hyundai угоняют в России чаще всего

Фото, видео: Axel Heimken / ТАСС; ВКонтакте / Пётр Шкуматов / petunder; 5-tv.ru

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Статистика подобных преступлений 2023 года показывает смену тенденции.

Страховые компании России обнародовали обобщенную статистику, согласно которой в список самых угоняемых автомобилей 2023 года вошли машины марок ВАЗ, Mitsubishi, Chery и КамАЗ. По словам координатора движения «Синие Ведерки» Петра Шкуматова, данные страховщиком немного не соответствуют реальной картине, так как они составлялись исключительно на основании информации о собственных клиентах. Какие же марки авто на самом деле находятся в зоне риска? Об этом эксперт рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам Петра Шкуматова, как и прежде, основной причиной угона является разбор автомобилей на запасные части, которые потом либо распродаются, либо используются в сервисах или таксопарках. Самые популярные марки машин у преступников — это Kia и Hyundai. Кроме того, из-за изменений на авторынке угонщики обращают внимание на отечественный автопром.

«У нас наиболее продаваемой машиной становится ВАЗ, И они тоже стали стоить довольно существенных денег. Та же самая лада веста в салонах стоит миллион 800. Из-за этого, во-первых, ее стали страховать, во-вторых появился экономический мотив для угона таких машин», — объясняет эксперт.

По словам Шкуматова, озвученная тенденция сохранится в ближайшие годы.

Что касается премиального сегмента автосферы, здесь авто не разбирают, а легализуют. Однако в связи с развитием современных цифровых технологий угонщикам становится все сложнее. Поэтому злоумышленники чаще всего переправляют машины в другие страны, где каким-то образом умудрятся подделывать документы. Но при этом, если машина появится в России, первая же проверка госавтоинспекторов покажет, что она в угоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких машинах передвигаются российские чиновники.

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