На радость себе: сколько Кейт Миддлтон за год потратила на одежду

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Миддлтон за год потратила на одежду более 18 миллионов рублей

На радость себе: сколько Кейт Миддлтон за год потратила на одежду

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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В нынешнем году принцесса Уэльская сократила расходы на вещи на два миллиона рублей. Но сумма все равно шокирует.

Стало известно, сколько Кейт Миддлтон за год потратила на одежду в 2023 году. Как подсчитало издание Daily Mail, сумма оказалась немаленькая — 162 тысячи фунтов стерлингов или 18 миллионов рублей.

Согласно анализу подсчитанных данных, за текущий год Миддлтон потратила на новые наряды в своем гардеробе даже на два миллиона рублей меньше, чем в прошлом.

При этом самым дорогим из свежих образов принцессы стал тот, в котором Кэтрин появилась на приеме по случаю коронации Карла III. Платье бренда Alexander McQueen, в котором была Миддлтон, обошлось ей примерно в 346 тысяч рублей.

При этом в 2020-м по расчетам аналитиков она потратила порядка 93 тысяч фунтов на одежду, что в пересчете на рубли составляло тогда примерно десять миллионов.

Тогда самым дорогим образом Миддлтон стал тот, в котором она посетила ирландский Дублин. На Миддлтон было пальто Catherine Walker, изумрудное платье Alessandra Rich и серьги Asprey Daisy Heritage. Весь образ обошелся Миддлтон в 22 тысячи фунтов (два миллиона рублей — Прим. ред.), из которых 17 тысяч фунтов стоили серьги.

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