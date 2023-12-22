На поклон: при каких условиях Меган Маркл примут в королевскую семью

У жены принца Гарри появился реальный шанс примириться с его родственниками. Воспользуется ли она им?

Супруга принца Гарри Меган Маркл с каждым днем все дальше отдаляется от королевской семьи. Однако у нее все же есть шанс наладить контакт с родственниками, но для этого придется выполнить несколько условий, сообщило Hindustan Times.

Как считает королевский биограф Том Куини, эти условия заставят Маркл переступить через себя. Однако с большей долей вероятности приведут к примирению с родственниками мужа. Так, для королевской семьи важно, чтобы все родственники жили в Англии. Поэтому о жизни в США, где Маркл собралась возобновлять карьеру актрисы, стоит позабыть. Кроме того, королевская семья примет Маркл в случае полного послушания Карлу III и королеве-консорт, а также будущему наследнику престола Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон. Однако, как уверен Куини, гордость Маркл не позволит ей согласиться на подобные условия.

Отношения принца Гарри с семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние же месяцы скандал и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию в королевской семье.

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