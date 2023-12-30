Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины

Самый крупный российский авиаудар не остался для США незамеченным.

Американский президент Джо Байден сообщил, что у Североатлантического альянса теперь есть риски столкнуться с рядом угроз из-за украинского конфликта. Он призвал граждан Штатов гордиться тем, что их страна поддерживает Украину.

«Но пока Конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно», — призвал президент США.

Самый крупный российский авиаудар не остался для США незамеченным. Байден сообщил, что в атаке, по его оценке, использовались гиперзвуковые ракеты и беспилотники.

Ранее 5-tv.ru показал видео, как ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины.