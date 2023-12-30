Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины

Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта вокруг Украины
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP
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Самый крупный российский авиаудар не остался для США незамеченным.
Американский президент Джо Байден сообщил, что у Североатлантического альянса теперь есть риски столкнуться с рядом угроз из-за украинского конфликта. Он призвал граждан Штатов гордиться тем, что их страна поддерживает Украину.
«Но пока Конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно», — призвал президент США.
Самый крупный российский авиаудар не остался для США незамеченным. Байден сообщил, что в атаке, по его оценке, использовались гиперзвуковые ракеты и беспилотники.
Ранее 5-tv.ru показал видео, как ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины.
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