Цели поражены: как ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины

Среди них — военные заводы и аэродромы.

50 групповых и один массированный удар по военным объектам Украины нанесли за неделю российские силы. Среди целей — оборонные заводы, аэродромы, склады с боеприпасами и места дислокации украинских формирований. Наши военные продолжают работать по тылам противника и прямо сейчас. Несколько часов назад спикер от ВСУ признал, что такой масштабной атаки на Украине еще не видели. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Ночные и утренние удары по территории Украины местные СМИ уже назвали крупнейшей и самой масштабной атакой за этот год. Поражены объекты критической и военной инфраструктуры во Львовской, Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.

На западной Украине несколько мощных взрывов прогремело на Яворовском полигоне, где расположена база наемников из стран НАТО, там же склады с оружием. После первых попаданий произошла повторная детонация. Ракетами ударили и по академии сухопутных войск. В нашем сюжете показаны и кадры последствий ударов уже в Днепропетровске. Горит здание, на территории которого располагался военный склад.

Также фактически уничтожен завод «Южмаш» — место хранения и сборки ракет Storm Shadow. Атака велась сразу с нескольких направлений. Поражены цели в порту Одессы, среди них цех по сборке надводных дронов. Уничтожены объекты на аэродроме в Хмельницкой области.

«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели. Россия сегодня запускала все ракеты, кроме „Калибров“. А именно — „Кинжалы“, баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505», — заявил ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Поражены военные склады с вооружением и горючим в Харькове и Киеве. В столице уничтожен корпус ракетно-космического предприятия «Артем», где производили ракеты и беспилотники. Все время атаки активно работали системы противовоздушной обороны, чаще неудачно — ударами ликвидирован позиционный район сил ПВО

Всего было поражено более ста целей. Воздушная тревога длилась больше трех часов.

«В период с 23-го по 29-е декабря текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Кроме того, поражались места размещения подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны России.

В Киеве вынужденно признали уничтожение стратегически важных объектов.