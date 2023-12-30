Василий Небензя посоветовал Киеву ждать плохих новостей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Постпред Небензя: Украину и Запад в ближайшее время ждут самые плохие новости

Василий Небензя посоветовал Киеву ждать плохих новостей

Фото: Zuma / ТАСС

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Планы ВСУ потерпели тотальное фиаско.

Планы ВСУ потерпели тотальное фиаско, поэтому в ближайшее время киевский режим и его западных соратников ждут исключительно плохие новости. Об этом сообщил постоянный председатель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совета безопасности.

«Ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее», — заявил дипломат.

Мнимые украинские надежды одержать победу над Россией на поле боя — это совершенно недостижимая цель, поэтому ставка на Украину априори неудачное решение. Небензя также подчеркнул, что у Незалежной уже нет и не будет сил для того, чтобы как-то изменить ход боевых действий в свою пользу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ.

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