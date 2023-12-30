Точно в цель: Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ
The Economist: РФ нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / H. Mohammad
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Потенциал боевиков теперь определенно снизится.
Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила британская газета The Economist, ссылаясь на источник в украинской оборонной промышленности.
«Источник предполагает, что Россия наносила преимущественно удары по оборонным объектам. Некоторые из них были связаны с производством ракет и дронов. Атаки имели стратегическое значение для противника», — сказано в публикации.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Украина устоять перед мощью России без спонсоров.
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