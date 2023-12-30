До Нового года осталось два дня: как нельзя себя вести в гостях в праздничную ночь

Чтобы атмосфера была приятной, необходимо правильно вести себя за столом.

До Нового года осталось два дня, самое время подготовиться к встрече с самыми близкими друзьями. Чтобы атмосфера была праздничной и приятной для всех окружающих, необходимо правильно вести себя за столом. Существует несколько полезных советов, которые позволят вам провести время волшебно.

Подарок хозяевам

«Если это не вечеринка, то не приносите еду. Приносите еду только в том случае, если вас об этом попросят», — рассказал эксперт по этикету.

Оказывается, даже принесенная бутылка шампанского способна неприятно удивить хозяина, поскольку он может почувствовать себя обязанным открыть ее, а еда может не сочетаться с этим алкоголем. Но если все-таки бутылка уже куплена, то обозначьте сразу, что хозяин может оставить ее на потом.

Этика

За столом могут находиться представители совершенно различных культур, которые не соприкасаются с вашей. Если вы знаете о том, что хозяева другой национальности, то держите постоянно это в голове, чтобы никого не обидеть.

Например, вы оказались в доме, где традицией является молитва перед трапезой, а вы не особо религиозны или придерживаетесь иных религиозных убеждений. Единственный подходящий способ — молча присоединиться к молитве, а не устраивать демонстрации и грубо высказываться.

Поумерьте свой пыл

Постарайтесь не частить с постоянным похождением к шведскому столу или частого употребления алкоголя. Пить и есть нужно ответственно, чтобы не попасть в неловкое положение.

Долгие проводы

Вы же не хотите быть тем, кого хозяин пытается выставить за дверь? Поэтому нужно знать, когда настанет время уходить.

«Убедитесь, что вы уходите в подходящее время. Вы почувствуете атмосферу, наблюдая за языком тела хозяина и уходом остальных гостей, — напоминает эксперт Паркер. — Однако хорошего хозяина трудно понять, поэтому используйте свой здравый смысл. Если десерт подан, значит, вечеринка подходит к концу».

Выбор места

Если вас посадили на то или иное место, то оставайтесь на нем сидеть, даже если вам оно по каким-то причинам не нравится. Скандал — это последнее, что хочется получить на Новый год.

«Никогда не пересаживайтесь с указанного места, чтобы сесть рядом с любимым родственником или лучшим другом на чьем-то званом ужине», — делится Диана Готтсман, эксперт по этикету и основательница Школы протокола в Техасе.

Даже если вы сидите рядом с малознакоиыи человеком, стоит проявить инициативу и постараться начать беседу. Таким образом вы и хозяину поможете сплотить коллектив.

Время прибытия

Вы можете думать, что поступаете тактично, приходя на несколько минут раньше или, наоборот, «модно опаздывая», но на самом деле это невежливо в любом случае. Пунктуальность здесь — ваш лучший друг.

«Многие считают, что прийти на вечеринку раньше времени — это очень заботливо и уместно. Однако приходить раньше времени — это очень навязчиво!» — говорит Мэриэнн Паркер, владелица компании Manor of Manners. «Если у вас есть несколько вариантов, например, 17:50, 18:00, 18:10 и 18:20, то идеальным вариантом будет 18:10. Опаздывать никогда не модно».

Плюс один гость

Ни в коем случае не приглашайте кого-то неожиданно. Не приводите на вечеринку других друзей, ведь вы единственный, кого согласованно пригласили. Если же вы решите привести кого-то еще, обязательно посоветуйтесь с хозяином

Порядок трапезы

Подобно чрезмерному увлечению едой, начинать с более чем одной тарелки невежливо. Попробуйте первое блюдо, а если вы чувствуете, что необходима вторая порция, подождите, пока все остальные не получат свою первую порцию. Только потом возвращайтесь за второй.

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