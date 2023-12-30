«Истинные потребности»: как правильно поставить цели на 2024 год

Нужно выбирать важные задачи. Но как их отсортировать?

Психолог заявила, что важно ставить перед собой те задачи, которые интересно выполнять именно вам. А вот то, что сейчас в тренде или имеет одобрение у друзей и знакомых не так уж и важно. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психолог Марина Гогуева.

«Постарайтесь за три дня написать список из 100 целей, которые будут входить и то, чего вам очень давно хотелось, и то, что одобряет ваше окружение. И, скорее всего, к концу списка вы начнете писать свои истинные потребности и желания. Потом выберите из этих ста целей около десяти тех, которые вы будете достигать в этом году», — сказала специалист.

Она отметила, что можно выбрать для себя цели из разных сфер жизни. Например, из областей обучения, карьеры, отношений или здоровья. Еще следует поставить перед собой желания разные по сроку достижения. Можно выбрать долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную.

«И дальше еще один секрет того, чтобы вы действительно пришли к цели — выберите какое-то одно важное действие, которое вы сможете внедрить на уровне привычки и идти маленькими шагами к своей цели практически каждый день», — объяснила психолог.

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