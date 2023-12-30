США планируют открыть второй фронт против России на Южном Кавказе, уже давно рассматривая этот регион в качестве дальнейшей эскалации конфликта между РФ и Западом. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД РФ) Михаил Галузин в беседе с агентством РИА Новости.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия „второго фронта“ против России», — подтвердил дипломат.

Однако Штаты, по его словам, так и не учли то, что их желания не сходятся с интересами коренных народов Южного Кавказа.

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