«Против мирных людей»: политолог назвал удар ВСУ по Белгороду военным терактом
Политолог Перенджиев назвал атаку ВСУ на Белгород военным терактом
Фото, видео: МЧС России / Серебряков Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
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По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало свыше ста человек.
Политолог и доцент кафедры политологии РЭУ Плеханова Александр Перенджиев назвал атаку ВСУ по Белгороду военным терактом. Об этом он сообщил сайту 5-tv.ru.
«Это военный теракт. Украина, по сути, называя это военным успехом, как раз и признает, что она ведет против России террористическую войну. Ни больше, ни меньше. А террористическая война — это война против мирных людей, против социальных структур, больниц, школ», — сказал политолог.
Он отметил, что действия киевского режима в очередной раз доказали, что нынешняя Украина — это террористическое государство.
Перенджиев также добавил, что у ВСУ нет никаких успехов на фронте. Поэтому они и переходят к атакам на мирное население.
«И считать это направление он (Киев. — Прим.ред.) будет для себя, как основное», — заявил эксперт.
Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало свыше ста человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что большая часть снарядов ВСУ при ударе по Белгороду были перехвачены.
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