«Против мирных людей»: политолог назвал удар ВСУ по Белгороду военным терактом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 46 0

Политолог Перенджиев назвал атаку ВСУ на Белгород военным терактом

Фото, видео: МЧС России / Серебряков Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало свыше ста человек.

Политолог и доцент кафедры политологии РЭУ Плеханова Александр Перенджиев назвал атаку ВСУ по Белгороду военным терактом. Об этом он сообщил сайту 5-tv.ru.

«Это военный теракт. Украина, по сути, называя это военным успехом, как раз и признает, что она ведет против России террористическую войну. Ни больше, ни меньше. А террористическая война — это война против мирных людей, против социальных структур, больниц, школ», — сказал политолог.

Он отметил, что действия киевского режима в очередной раз доказали, что нынешняя Украина — это террористическое государство.

Перенджиев также добавил, что у ВСУ нет никаких успехов на фронте. Поэтому они и переходят к атакам на мирное население.

«И считать это направление он (Киев. — Прим.ред.) будет для себя, как основное», — заявил эксперт.

Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало свыше ста человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большая часть снарядов ВСУ при ударе по Белгороду были перехвачены.

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