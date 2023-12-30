Минобороны: большая часть снарядов ВСУ при ударе по Белгороду были перехвачены

Киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства.

Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало свыше ста человек.

МО РФ уточняет, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми.

В ведомстве заявили, что киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия.

Пресс-служба МО РФ подчеркнула, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным, заключили в оборонном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по поручению Путина в Белгород вылетели бригады Минздрава и МЧС.