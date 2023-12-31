Генерал-майор ФСБ назвал удар ВСУ по Белгороду новой формой проявления фашизма

Националисты обстреляли центр города, где гуляли мирные жители.

Запад проигнорировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Белгорода, так как больше не может объективно оценивать ситуацию. Таким заявлением в беседе с 5-tv.ru поделился Александр Михайлов — экс-руководитель управления правительственной информации РФ, генерал-майор ФСБ в запасе.

«То, что произошло — это абсолютное зверство, это новая форма проявления фашизма. Наносятся удары по, подчеркиваю, мирным городам, мирным районам перед праздником с целью нанести больший урон», — считает Михайлов.

Генерал-майор уверен, что Запад не заметил этих ударов. Иностранные лидеры давно потеряли «зрение, слух и нюх» и не реагируют на нанесение ударов по территории РФ.

«Они уже абсолютно не реагируют на то, что происходит в конфликте с Украиной при нанесении ударов по российской территории. Это их беда. Им все равно придется и глаза открыть, и уши раскупорить, чтобы понимать реальное положение дел в зоне ведения боевых действий», — уверен эксперт.

Михайлов подчеркнул, что цель ВС РФ по демилитаризации Украины выполняется очень успешно. Российская армия уничтожает не только технику ВСУ, которая досталась ей после распада СССР, но и современные западные образцы.

«Сегодня уже происходит демилитаризация не только Украины, но и Европы. Потому что Европа свое вооружение передает Украине. Которая, кстати говоря, очень бездарно им пользуется», — заявил военный.

В субботу, 30 декабря, Украина нанесла удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Согласно последним данным, в результате атаки погибло 22 человек. Еще свыше 100 человек пострадали.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ специально направили свои ракеты на места, где находились дети.