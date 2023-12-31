«Свели на нет»: в США высказались о судьбе Украины после обстрела Белгорода
В США предрекли Украине полное уничтожение после атаки на Белгород
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
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По мнению эксперта, киевский режим подписал себе приговор.
Украина может прекратить свое существование как государство после атаки на Белгород. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер.
«Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю», — написал он на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter).
Скотт Риттер также выразил уверенность в том, что уже к концу следующего года Украина перестанет существовать.
В субботу, 30 декабря, Украина нанесла удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Согласно последним данным, в результате атаки погиб 21 человек. Еще свыше 100 — пострадали.
Прежде постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил о готовности России дать более жесткий ответ на угрозы. Кроме того, в ходе заседания СБ ООН дипломат высказал позицию Москвы по факту совершенной киевским режимом против мирного населения атаки.
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