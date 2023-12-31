Певец Кай Метов о судьях музыкальных шоу: «Им положено быть колкими»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 102 0

Кай Метов: члены жюри шоу «Суперстар!» должны быть колкими ради аудитории

Певец Кай Метов о судьях музыкальных шоу: «Им положено быть колкими»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Исполнитель называет членов жюри такими же артистами, которые должны, как и остальные участники, работать ради привлечения аудитории.

Певец Кай Метов считает, что колкие замечания жюри в музыкальных шоу делают их более яркими и непредсказуемыми. Об этом артист и участник нового сезона шоу «Суперстар!» рассказал в беседе с изданием «Газета.ру».

Кай Метов согласился принять участие не раздумывая, и не жалеет о своем решении. Хотя порой судьи оценивают выступления артистов весьма сурово, не избегая, в том числе, довольно острой критики. Что, по мнению самого исполнителя, является вполне нормальным и обоснованным.

«Члены жюри — такие же участники шоу, как артисты. Им положено делать колкие замечания. Это делает шоу более ярким. Если они скажут что-то непредсказуемое, жесткое — это только притянет внимание аудитории. Я, как завороженный, иногда слушаю их высказывания и приятно удивляюсь — все-таки интересно узнать о себе нестандартное мнение. Я отношусь к критике как к приключению, от которого получаю удовольствие», — признается Кай Метов.

Певец считает, что в рамках шоу ему удалось раскрыться по-новому и перешагнуть через внутренние стереотипы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кай Метов раскрыл тайну о собственной свадьбе.

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