Кай Метов раскрыл тайну о собственной свадьбе: никто не мог подумать

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 49 0

Кай Метов сделал предложение девушке втайне ото всех

Кай Метов раскрыл тайну о собственной свадьбе: никто не мог подумать

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист довольно уклончиво ответил на вопрос, когда планирует жениться на своей возлюбленной.

Звезда 90-х Кай Метов, личная жизнь которого интересует многих его поклонников, в интервью изданию «ТН» дал понять, что изменение своего семейного статуса он не собирается афишировать.

На протяжении нескольких лет он живет со своей девушкой Анастасией. А вот на вопросы о том, планирует ли пара свадьбу, исполнитель отвечает двусмысленно.

«Почему вы думаете, что если я сделаю или сделал Насте предложение, то сразу буду об этом рассказывать? Побегу на федеральные каналы с этой информацией? Я не говорю, что сделал предложение, но и не говорю, что не сделал», — сообщил артист.

Лихие 90-е

Также в беседе артист вспомнил времена, когда гарантированную путевку на российскую эстраду музыканты получали после высупления на «Утренней почте». Так, уже через неделю они могли гастролировать по стране, собирая стадионы.

Однако к Метову популярность приходила долго. Люди сначала услышали его песни, но при этом никто не представлял, как он выглядит. Став известным в аудиоформате, он мог спокойно гулять по улице, и его никто не узнавал. По словам певца, он стал популярным в полном смысле этого слова, только когда его показали по телевизору.

В 90-х, как подчеркнул музыкант, российский шоу-бизнес кардинально отличался от сегодняшнего. Тогда звезды могли давать по восемь-десять концертов в день на одной площадке, ведь тогда у людей было очень мало выбора, как провести досуг. При наличии денег можно было сходить только на концерт либо в магазин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кай Метов высказался о возможной эмиграции из России.

-14° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
Пусть едят пирожные: ТОП самых популярных исторических мифов
11:48
Генетики выявили главную причину старения людей: и это не вредные привычки
11:24
Все помнят их лица: звезды Голливуда, фамилии которых почти никто не знает
11:07
Мантуров передал ЛНР 50 автолавок для улучшения торговли
10:55
Кай Метов раскрыл тайну о собственной свадьбе: никто не мог подумать
10:36
В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ

Сейчас читают

В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ
Истерзанное тело, вода в крови: жуткие подробности трагической смерти дочери Аррегина
«Все на стрессе»: пассажир рассказал об аварийной посадке самолета в Минводах
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам