Боевики ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, есть жертвы

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 1 119 0

Гладков: пожилой житель Белгородской области погиб в результате атаки ВСУ

Боевики ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, есть жертвы

Фото: П/с Губернатора Белгородской области / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Удар украинских националистов пришелся точно по продуктовому магазину в одном из поселков.

В воскресенье, 31 декабря, под обстрел боевиков киевского режима попал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате очередной атаки ВСУ погиб пожилой мужчина. Об этом 31 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Кроме того, осколочные ранения головы получила продавец этого магазина. Пострадавшую доставили в центральную больницу Шебекино, ей оказывается вся необходимая помощь.

Осколки снарядов повредили здание магазина и линию электропередач, оперативные службы ликвидируют последствия.

Также в последний день 2023-го года ВСУ обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района. По словам Гладкова, предварительно пострадавших нет. Осколки снарядов повредили частный дом, газопровод и автомобиль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как накануне Украина нанесла удар по центру Белгорода, где нет никаких военных объектов. 

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Спустя полвека: успех и трагедии актеров фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
17:16
Обойти неудачи: как провести 1 января так, чтобы не навлечь беду
17:04
«Зеленский стал террористом»: удары по Белгороду говорят об отчаянии киевского режима
16:52
Нужно ли наряжаться при встрече Нового года дома
16:38
«Вдвойне тяжелее»: как Жасмин держит себя в форме
16:24
Боевики ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, есть жертвы

Сейчас читают

«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду
Ответ террористам: Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ
«Молчат обо всем»: Украине вынесли неутешительный вердикт после атаки на Белгород
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса